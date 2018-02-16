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سقوط طائرة عسكرية تركية ومقتل طاقمها

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 13:32

سقوط طائرة عسكرية تركية ومقتل طاقمها
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أكد بيان صادر عن قيادة الأركان التركية، الأنباء الواردة حول سقوط طائرة عسكرية في ولاية إزمير (غرب)، ومقتل طاقمها المكون من عسكريين اثنين.

وأضاف البيان أن طائرة التدريب سقطت عقب إقلاعها من القاعدة الجوية الثانية في إزمير، أثناء إجرائها طلعة جوية تدريبية.

وأشار أيضا إلى أن سقوط الطائرة أدى إلى مقتل عسكريين هما أفراد طاقمها.

ولفت بيان الأركان التركية، أن طائرة التدريب العسكرية وهي من طراز SF-260D، سقطت على بعد 3 كيلومترات شمال قيادة القاعدة الجوية الثانية في إزمير.

وأضافت الأركان أن فرق الإنقاذ وصلت فورا إلى مكان الحادث ونقلت جثتي الطيارين.

إلى ذلك، قالت ولاية إزمير في بيان لها، إن فرق الإنقاذ وصلت على الفور إلى مكان سقوط الطائرة.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ بدأت برفع حطام الطائرة التي لا تزال أسباب سقوطها مجهولة.

وأشار البيان أن سقوط طائرة التدريب جاء بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار قيادة القاعدة الجوية الثانية بإزمير.

ولفت البيان إلى أن طائرة التدريب سقطت في أرض غير مأهولة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأركان التركية
#طائرة عسكرية
#إزمير

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