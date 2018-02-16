  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مؤتمر ميونخ: تحذير من مواجهة عسكرية بين قوى عظمى

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 19:28

مؤتمر ميونخ: تحذير من مواجهة عسكرية بين قوى عظمى
فولغانغ إشينغير (الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : رامي حيدر

حذر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولغانغ إشينغير، اليوم الجمعة، من إمكانيو نشوب حرب أو مواجهات عسكرية بين عدد من القوى العظمى دون أن يحددها، في الوقت الذي تتصاعد فيها حدة التوتر بين أميركا وروسيا في سورية بعد قصف أميركي لعناصر موالية لروسيا.

ومؤتمر ميونخ السنوي للأمن هو أبرز مؤتمر دولي يتناول السياسات الأمنية، وبدأت أعماله اليوم، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 600 شخصية، بينهم 21 رئيس دولة وحكومة، و75 وزير خارجية ودفاع.

وقال إشينغير، في تصريحات صحافية، إن "خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين قوى عظمى (هو احتمال) كبير في الوقت الراهن"، وتابع "لم يحدث منذ نهاية الحرب الباردة (1945 -1991) أن كان خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين قوى عظمى كبير بهذا الشكل".

واعتبر أن "أحد أسباب زيادة هذا الخطر في الوقت الحالي هو انعدام الثقة بين واشنطن وموسكو (..) انعدام الثقة أمر فظيع".

وتابع إشينغير أن "انعدام الثقة بين القادة العسكريين في واشنطن وموسكو يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم وسوء تقدير، ومن ثم اندلاع مواجهات عسكرية غير مرغوب فيها".

وأضاف أن "هذا التطور الكارثي يعود إلى السياسة الجديدة، التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب"، ومضى قائلا "يوجد، حسب انطباعي، ميل للتهديد باستخدام القوة العسكرية، بل أيضا استخدامها، لتحقيق مصالح خاصة"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مؤتمر ميونخ
#تهديد
#مواجهة عسكرية
#روسيا
#أميركا
#سورية
#الحرب الباردة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ألمانيا وفرنسا تشددان على تولي أوروبا أمنها بنفسها
ألمانيا وفرنسا تشددان على تولي أوروبا أمنها بنفسها

2018-02-16

صورة دحلان على طرود غذائية بسيناء تثير الشكوك حول دوره
صورة دحلان على طرود غذائية بسيناء تثير الشكوك حول دوره

2018-02-16

اتهام 13 روسيًا بالتدخل بالانتخابات الأميركية الأخيرة
اتهام 13 روسيًا بالتدخل بالانتخابات الأميركية الأخيرة

2018-02-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: صاف حتى غائم جزئيا نهارا وماطر ليلا

حالة الطقس: صاف حتى غائم جزئيا نهارا وماطر ليلا

2018-02-16
مصرع ثلاثة أشخاص بحادث طرق قرب سلفيت

مصرع ثلاثة أشخاص بحادث طرق قرب سلفيت

2018-02-16
خطر

خطر "السياقة المبكرة" ودور الأهل

2018-02-16
منجم: مساحة ثقافيّة فلسطينيّة في حيفا تستعيد الصوت الفنّيّ الأصيل

منجم: مساحة ثقافيّة فلسطينيّة في حيفا تستعيد الصوت الفنّيّ الأصيل

2018-02-16
تظاهرة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة

تظاهرة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة

2018-02-16