مؤتمر ميونخ: تحذير من مواجهة عسكرية بين قوى عظمى

حذر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولغانغ إشينغير، اليوم الجمعة، من إمكانيو نشوب حرب أو مواجهات عسكرية بين عدد من القوى العظمى دون أن يحددها، في الوقت الذي تتصاعد فيها حدة التوتر بين أميركا وروسيا في سورية بعد قصف أميركي لعناصر موالية لروسيا.

ومؤتمر ميونخ السنوي للأمن هو أبرز مؤتمر دولي يتناول السياسات الأمنية، وبدأت أعماله اليوم، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 600 شخصية، بينهم 21 رئيس دولة وحكومة، و75 وزير خارجية ودفاع.

وقال إشينغير، في تصريحات صحافية، إن "خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين قوى عظمى (هو احتمال) كبير في الوقت الراهن"، وتابع "لم يحدث منذ نهاية الحرب الباردة (1945 -1991) أن كان خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين قوى عظمى كبير بهذا الشكل".

واعتبر أن "أحد أسباب زيادة هذا الخطر في الوقت الحالي هو انعدام الثقة بين واشنطن وموسكو (..) انعدام الثقة أمر فظيع".

وتابع إشينغير أن "انعدام الثقة بين القادة العسكريين في واشنطن وموسكو يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم وسوء تقدير، ومن ثم اندلاع مواجهات عسكرية غير مرغوب فيها".

وأضاف أن "هذا التطور الكارثي يعود إلى السياسة الجديدة، التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب"، ومضى قائلا "يوجد، حسب انطباعي، ميل للتهديد باستخدام القوة العسكرية، بل أيضا استخدامها، لتحقيق مصالح خاصة"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.