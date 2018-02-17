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السجن 15 عاما لمنفذ هجوم طعن في مركز تسوق في أميركا

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 13:47

السجن 15 عاما لمنفذ هجوم طعن في مركز تسوق في أميركا
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

أصدرت محكمة أميركية، حكما بالسجن 15عاما، على شاب من مدينة مينابوليس بتهمة الاعتداء على شقيقين في مجمع تجاري.

وقال منفذ الهجوم إنه استوحى الهجوم من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

حكم على مهاد عبد الرحمن اليوم الجمعة بعد ادانته في وقت سابق بتنفيذ هجومين من الدرجة الاولى بسكين في تشرين ثان/ نوفمبر في مركز تسوق بلومينغتون.

وذكرت صحيفة "ستار تريبيون"، أن عبد الرحمن رفض الكلام عندما أتاح له القاضي الفرصة. وعندما اعترف بانه مذنب الشهر الماضي، قال عبد الرحمن انه "ذهب الى مجمع أميركا التجاري تلبية للدعوة للجهاد" بسبب اعتقاده أنّ الولايات المتحدة "في حرب مع الإسلام".

وقال المحققون، إنه هاجم ألكسندر سانشيز البالغ من العمر 19 عاما وجون سانشيز البالغ من العمر 25 عاما اثناء التسوق. وتعرض الإخوان لإصابات خطيرة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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