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روحاني ومودي يوقعان 15 وثيقة للتعاون المشترك

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 16:34

روحاني ومودي يوقعان 15 وثيقة للتعاون المشترك
(الأناضول)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : باسل مغربي

وقّع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، اليوم السبت، 15 وثيقة للتعاون المشترك، وفق وسائل إعلام تركية.

وبيّنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن الجانبين "وقعا اتفاقية للحد من الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم لإلغاء تأشيرات دخول الدبلوماسيين لدى البلدين، إلى جانب مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والطب والتجارة".

و قال مودي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعه بروحاني، إن المباحثات "تظهر مدى رغبة الجانبين في تعميق التعاون في المجالات الرئيسية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، مضيفا أنه بحث مع روحاني "التهديدات التي يمثلها الإرهاب والتحديات الأخرى".

وشدد روحاني على عزم الطرفين على "محاربة الإرهاب والتطرف"، وأضاف أنه "يتعين أن يتم حل النزاعات الإقليمية عبر الدبلوماسية والمبادرات السياسية".

والتقى روحاني خلال زيارته عددا من المسؤولين الهنود "لمناقشة التطورات العالمية والإقليمية، علاوة على بحث استكمال ميناء تشابهار، واستغلاله في أقرب وقت لتفعيل التجارة الثنائية في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وتُعتبرُ زيارة روحاني إلى الهند، هي الأولى له منذ انتخابه رئيسا لإيران عام 2013.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مودي
#روحاني
#الهند
#تركيا
#اتفاقات تعاون

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