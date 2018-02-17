زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب المكسيك (صور)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، جنوب غربي المكسيك، الليلة الماضية (الجمعة)، فيما نجا وزير الداخلية المكسيكي من كارثة تحطم مروحية أوقعت قتلى.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد كيلومترين من مدينة بينوتيبا ناشيونال، في ولاية واهاكا، جنوب غربي المكسيك.

وأشار البيان أن الهزة حدثت على عمق 43 كيلومترًا تحت سطح الأرض، فيما لم تصدر تصريحات رسمية بعد عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأعلن وزير الداخلية المكسيكي، ألفونسو نافاريت، أمس، إنه كان على متن مروحية تحطمت قرب مركز زلزال عنيف في جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص على الأرض.

وقال نافاريت لشبكة تيليفيسيا "بلغني أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم" دون مزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان وزير الداخلية متوجها إلى المنطقة مع حاكم ولاية واهاكا حيث وقع الزلزال. وقال إن العديد من الركاب أصيبوا بجروح.

من جانبه، أعلن مركز الانذار المبكر من تسونامي في المحيط الهادئ، في بيان له، أنه ليس هناك خطر حدوث أمواج عملاقة نتيجة الهزة.

وتعرضت المكسيك في 19 أيلول/ سبتمبر 2017 إلى زلزال بقوة 7.1 درجة، أسفر عن مصرع 369.

وأعلنت اللجنة الاتحادية للكهرباء في المكسيك، إن الزلزال أدى إلى قطع الكهرباء عن نحو مليون منزل وشركة في العاصمة وأربع ولايات بجنوب غرب البلاد، ولكن لم يتم الإعلان عن سقوط قتلى.

وأصيب 50 منزلا على الأقل بأضرار في ولاية واهاكا بجنوب البلاد والتي مازالت هي والعاصمة مكسيكو سيتي تعانيان من آثار زلازل أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 145 كيلومترا من منتجع لرياضة ركوب الأمواج على المحيط الهادي في ولاية واهاكا وعلى عمق 24.6 كيلومتر.

وقال رئيس بلدية مكسيكو سيتي، ميغيل أنخيل مانسيرا، إن أجهزة الإنذار من الزلازل دوت قبل 72 ثانية من الشعور بالزلزال، مما أعطى السكان فرصة للنزول إلى الشوارع.

وتمايلت المباني الشاهقة في مكسيكو سيتي لأكثر من دقيقة.

وأظهرت على ما يبدو صور في وسائل الإعلام تساقط حجارة وأنقاض من مبان وسقوط بضائع من على الرفوف في سوق تجارية كبيرة.

وشعر الناس في مناطق بعيدة جدا مثل غواتيمالا إلى الجنوب بالزلزال.