ميركل: لدى تركيا مصالح أمنية "مشروعة" في سورية

علّقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، عقب لقائهما في العاصمة برلين، مساء أمس الجمعة، على العملية العسكرية التركية على عفرين، قائلة، إن "تركيا لديها مصالح أمنية مشروعة" فيما يخص الأزمة في سورية.

وأعربت ميركل عن قلقها إزاء الوضع المتوتر في سورية، قائلة: "غير أننا أعربنا عن قلقنا بغية تجنب جميع التصرفات التي من شأنها خلق توتر في المنطقة (شمالي سوريا) بين (دول) أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وتباحثت ميركل مع ماي في جملة من المواضيع، مثل الاتفاق الإيراني، حيث أكّدت ميركل أن الطرفين يدعمان استمرار الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي لإيران الموقع في صيف 2015، كما بينت المستشارة الألمانية، أنهما بحثتا الأزمة في أوكرانيا وتبادلتا وجهات النظر بشأن آخر التطورات في سورية.

وذكرت ميركل، أنها تناولت مع ماي مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قضايا إقليمية.

يُشار إلى أن بريطانيا، اتخذت في وقت سابق، قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 حزيران 2016، لتبدأ في 29 آذار الماضي، وبشكل رسمي عملية الخروج من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج.