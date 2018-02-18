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العراق والأردن يبحثان تعزيز أمن الحدود المشتركة

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 15:34

العراق والأردن يبحثان تعزيز أمن الحدود المشتركة
أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

بحث وزيرا الداخلية العراقي قاسم الأعرجي والأردني غالب الزعبي في عمان اليوم الأحد، التنسيق لحماية الحدود المشتركة بين البلدين،إلى جانب مقترح تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة تعمل على تعزيز "الأمن العربي".

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها، أن "وزير الداخلية قاسم الأعرجي عقد في مقر وزارة الداخلية الأردنية اجتماعا مع نظيره الأردني وبحضور مسؤولين في الوزارة ومسؤولين آخرين في المملكة".

وقالت إن "الاجتماع ناقش الأمور الخاصة بمنفذَي طريبيل والكرامة، "الحدوديين بين البلدين"، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع السجناء وبحث تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون في موضوع الحدود المشتركة التي تبلغ 181 كيلو مترا".

وبينت أن "الأعرجي طرح خلال الاجتماع موضوع تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة تعمل على تعزيز الأمن العربي واستقراره وخاصة أمن المنطقة وكذلك الاتجاه إلى إقامة مؤتمر أمني لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الداخلية".

يُشار إلى أن الجيش الأردني، أعلن أمس السبت، بأنه تمكن من إحباط "مخطط تهريبي"، كان يسعى لاستخدام أنابيب نفطية قديمة مع العراق وسورية للتهريب.

يُذكرُ أن وزير الداخلية العراقي، وصل مساء أمس إلى الأردن على رأس وفد أمني عالي المستوى في إطار زيارة رسمية.

وأعلن كل من الأردن والعراق، في بيان مشترك، صدر في وقت سابق، إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما، والذي أغلق عام 2014 إثر سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق في العراق، وذلك بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العراق
#الأردن
#الحدود العراقية الأردنية
#قاسم الأعرجي
#غالب الزعبي

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