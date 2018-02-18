تحطم طائرة إيرانية على متنها 66 راكبا

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طائرة ركاب على متنها 66 شخصا سقطت في وسط إيران خلال رحلة من طهران إلى مدينة ياسوج في جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة الإيرانية سقطت في منطقة جبلية قرب بلدة سميرم.

وأفاد تلفزيون (برس تي.في) الذي تديره الدولة بأنه كان هناك 66 شخصا على متن الرحلة التابعة لشركة آسمان للطيران.

وقال مصدر أمني مطلع، في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية، إن "طائرة الركاب الإيرانية التي فقد الاتصال معها كانت تحمل 100 راكب، وتقوم برحلة داخلية من طهران إلى جنوب البلاد"، وأضاف المصدر، ان "فرق الإنقاذ توجهت لمكان السقوط".

في هذه الأثناء، نقل التلفزيون الإيراني، عن رئيس لجنة الأمن القومي قوله إن "الطائرة التي سقطت كان على متنها 60 راكبا و6 أفراد للطاقم".

وأكد مدير منظمة الطوارئ الإيرانية أن الطائرة سقطت في ضواحي منطقة سميرم جنوب مدينة أصفهان وكان على متنها أكثر من 60 راكبا بعد اختفائها عن الرادار، مشيرا إلى أنه لم تتوفر أي معلومات حول مصير الركاب حتى الآن.

وهناك تضارب في الأنباء حول عدد الركاب، حيث أوردت وكالة فارس أن العدد يتراوح بين 50 و66 في حين أكدت وكالة تسنيم أن العدد 100 راكب.