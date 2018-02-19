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10 ملايين امرأة بالهند تدعم مقاطعة إسرائيل

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 14:10

10 ملايين امرأة بالهند تدعم مقاطعة إسرائيل
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

أيدت سبع منظمات نسوية تمثل أكثر من 10 ملايين امرأة في الهند نداء حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وطالبت بالإفراج عن الفتاة الأسيرة عهد التميمي، وسائر الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكدت المنظمات النسوية الهندية في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أن نضالاتها في الهند ضد النظام الذكوري والعنصرية الطائفية والطبقية، والانقسامات الدينية والعسكرة تشكل أساساً لتضامنها مع النساء الفلسطينيات.

وجاء في بيان المنظمات: "نحن الموقعات أدناه نطالب بالإفراج الفوري عن عهد التميمي وجميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين، ونعتقد كذلك أن أقوى طريقة لدعم نضال عهد التميمي والسعي الفلسطيني إلى تحقيق العدالة والحرية والمساواة هو دعم حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الهند
#حركة المقاطعة
#منظمات نسوية

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