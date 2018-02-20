العثور على الطائرة الإيرانية المفقودة

عثرت فرق البحث الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على حطام طائرة ركاب فقدت في جبال زاغروس، قبل يومين، حسبما أعلن متحدث باسم الحرس الثوري، اليوم، لوسائل إعلام حكومية.

وقال المتحدث رمضان شريف لإذاعة "إيريب" إن "مروحيات الحرس الثوري عثرت هذا الصباح على حطام الطائرة في جبال دنا" في جنوب غربي البلاد.

وأضاف أنه "منذ يوم أمس بدأت الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري بمسح المنطقة الجغرافية حيث يحتمل أن تكون الطائرة قد تحطمت، وهذا الصباح تم إرسال مروحيتين تابعتين لسلاح الجو إلى الموقع".

وكانت قد اختفت الطائرة التابعة لشركة آسمان أثناء قيامها بالرحلة "إي بي3704 " صباح الأحد فوق جبال زاغروس وعلى متنها66 شخصا، بعد حوالي45 دقيقة من إقلاعها من طهران.

وبعد يومين شهدا تساقط ثلوج وضباب كثيف، تحسنت الأحوال الجوية صباح الثلاثاء، ووضحت الرؤية أمام فرق المروحيات.

وذكر صحافي لدى "إيريب" تحدث إلى أحد الطيارين أنه شاهد "جثثا حول الطائرة "وأن الموقع حدد في قرية نوغول على ارتفاع نحو 4 آلاف متر في جبال دنا.

ونشرت العربات المخصصة للثلوج في وقت سابق على سفح الجبل البالغ ارتفاعه 4409 مترا، حيث انضم أكثر من مئة من متسلقي الجبال إلى جهود البحث.

وقال رئيس مركز الأزمات المحلية، منصور شيشيفوروش، لوكالة "إيسنا" للأنباء "الليلة الماضية، بقي عدد من الأشخاص على سفح الجبل ومن خلال التنسيق مع المرشدين المحليين تمكنوا من البحث في جميع الشقوق". وأضاف أنه تم خلال الليل تحليل نحو 500صورة التقطتها الطائرات المسيرة.

وكانت قد غادرت الطائرة ذات المحركين من طراز "إيه تي آر72 " التي دخلت الخدمة منذ25 عاما مطار "مهرآباد" في طهران حوالي الساعة الثامنة صباحا، الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش، الأحد متوجهة إلى مدينة ياسوج الواقعة على بعد نحو500 كلم جنوبا.

ولم تنجح 60 طلعة للمروحيات الاثنين في العثور على أثر للطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المتوقع وصول محققين من وكالة "بيا" الفرنسية لأمن الطيران إلى إيران الإثنين، لكن لم يتم تأكيد وصولهم بعد.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان المخاوف بشأن سلامة الطيران في إيران التي خضعت لسنوات من العقوبات الدولية.، حيث وضعت المفوضية الأوروبية شركة "آسمان" للطيران على اللائحة السوداء في كانون الأول/ديسمبر2016 لكونها واحدة بين ثلاث شركات طيران فقط تحظر على خلفية مخاوف تتعلق بالسلامة.

وحظرت أوروبا 190 شركة طيران أخرى على خلفية مخاوف أوسع نطاقا تتعلق بإجراءات السلامة التي تفرضها دولها.

واشتكت إيران من أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها قوضت سلامة طائرات شركاتها ما يجعل من الصعب صيانة أسطولها القديم وتحديثه. وأجبرت "آسمان" على وقف العديد من طائراتها في فترة العقوبات بعد أن واجهات صعوبات في الحصول على قطع الغيار.