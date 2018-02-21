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أنقرة تؤكد عزمها مواصلة العملية العسكرية في عفرين

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 15:09

أنقرة تؤكد عزمها مواصلة العملية العسكرية في عفرين
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قال المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده عازمة على المضي قدما في عمليتها العسكرية لـ"تطهير الجيب السوري من المقاتلين الأكراد" على الرغم من محاولات القوات الموالية للحكومة السورية دخول المنطقة.

وكانت قد دخلت القوات الشعبية للحكومة السورية منطقة عفرين مساء أمس، الثلاثاء، لدعم الميليشيات الكردية السورية، لكن القصف التركي حال دون انتشارها.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم إردوغان، للصحفيين اليوم إن القافلة المؤلفة من نحو 50 مركبة تراجعت شرق حلب، مضيفا "يبدو أن هدفهم كان الاستعراض والقليل من الدعاية."

واستبعد كالين قيام القوات الشعبية بأي محاولات جديدة لدخول عفرين، لكنه حذر من أن تصبح هذه القوات أهدافا مشروعة في حال حاولت دعم المقاتلين الأكراد."

وكانت قد شنت تركيا عملية عسكرية في 20 يناير/كانون ثاني لتطهير عفرين من المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم إرهابيين، بسبب صلاتهم بحزب العمال الكردستاني.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عفرين
#رجب طيب إردوغان
#حزب العمال الكردستاني

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