معدل البطالة ببريطانيا يرتفع على نحو غير متوقع

ازداد معدل البطالة في بريطانيا على نحو غير متوقع، للمرة الأولى منذ نحو عامين، في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول، وفق ما أظهرته بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، حيث أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية إن نمو الأجور ظل دون تغير إلى حد كبير في الفترة ذاتها لكنه قفز في كانون الأول فقط.

وفقدت الأسر البريطانية بعض قوتها الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم إثر تراجع الجنيه الإسترليني في الفترة التي أعقبت الاستفتاء لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وزاد معدل البطالة إلى 4.4% من 4.3%، وهي أول زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في شباط 2016 مع زيادة عدد العاطلين عن العمل للشهر الثالث على التوالي.

لكن بنك إنكلترا المركزي يتوقع ارتفاع الأجور قريبا، وهو سبب مهم لتصريحه في وقت سابق من الشهر الجاري بأن أسعار الفائدة ستزيد على الأرجح بوتيرة أسرع وبمعدل أكبر من المتوقع قبل أشهر قليلة.

وكان نمو التوظيف أضعف من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى كانون الأول، حيث أضيفت 88 ألف وظيفة مقارنة مع 173 ألفا في متوسط توقعات الخبراء في استطلاع أجرته وكالة "رويترز".

وأظهرت أرقام أخرى لمكتب الإحصاءات، أن الحكومة البريطانية سجلت فائضا في الميزانية في كانون الثاني بلغ عشرة مليارات إسترليني بما يتجاوز التوقعات بقليل، وبدعم من زيادة موسمية في حصيلة ضريبة الدخل في بداية العام.

وقال المكتب إن إجمالي أجور العمال بما في ذلك العلاوات زاد بمعدل سنوي بلغ 2.5% في الأشهر الثلاثة حتى كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات، ودون تغير عن الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر/ تشرين الثاني.



وفي كانون الأول بمفرده قفز إجمالي الأجور 2.8% ارتفاعا من 2.3% في تشرين الثاني.