إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إذا لم تحصل بموجبه على مزايا اقتصادية وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع الجمهورية الإسلامية.

ويلزم الاتفاق الموقع في تموز/يوليو عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، إيران بتقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجه إنذارا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير قائلا إنه يتعين عليها "إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني" وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وستستأنف العقوبات الأميركية ما لم يصدر ترمب قرارا جديدا بتجديد رفعها يوم 12 أيار/مايو.

وقال عراقجي "الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل حتى إذا مر الإنذار وتجدد رفع العقوبات".

وأضاف "إذا استمرت السياسة نفسها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والبنوك مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء... هذه حقيقة".