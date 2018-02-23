أنقرة تندد باعتراف البرلمان الهولندي بـ"إبادة الأرمن"

نددت تركيا "بشدة"، يوم أمس الخميس، باعتراف البرلمان الهولندي بإبادة الأرمن إبان الحكم العثماني قبل قرن، ما يزيد من حدة التوتر بين أنقرة ولاهاي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نندد بشدة بالقرار الذي اتخذه البرلمان الهولندي اليوم بالاعتراف بأحداث العام 1915 على أنها إبادة".

وكان النواب الهولنديون صوتوا بتأييد 142 صوتا في مقابل ثلاثة أصوات، الخميس، للاعتراف بـ"إبادة" الأرمن وإيفاد ممثل للحكومة إلى يريفان في 24 نيسان/أبريل في ذكرى المجازر التي ارتكبت بين 1915 و1917.

ويقدر الأرمن بما بين مليون ومليون ونصف عدد ضحايا الحملات المنهجية ضدهم من قبل السلطنة العثمانية بين 1915 و1917. وكان قد اعترف عدد كبير من المؤرخين وأكثر من عشرين دولة من بينها فرنسا وايطاليا وروسيا بحصول إبادة.

من جهتها، ترفض أنقرة بشكل قاطع استخدام تعبير "إبادة" وتتحدث عن مجازر متبادلة أوقعت مئات آلاف القتلى بين الجانبين.

وذكّرت أنقرة لاهاي بمجزرة سريبرينيتسا في البوسنة في 1995 عندما اعتبرت الحكومة الهولندية مسؤولة جزئيا عن مقتل 350 مسلما.

وتابع بيان وزارة الخارجية أن "القرارات التي لا أساس لها من برلمان بلد غض النظر عن إبادة سريبرينيتسا ... لا محل له في التاريخ".

وأضافت الوزارة أنها "أخذت علما" بموقف الحكومة الهولندية التي نأت بنفسها عن التصويت.

ويأتي تصويت النواب الهولنديين في الوقت الذي باتت فيه العلاقات الثنائية في أدنى مستوى لها منذ إعلان هولندا في مطلع شباط/فبراير الحالي استدعاء سفيرها في أنقرة، ورفضها استقبال ممثل دبلوماسي لتركيا على أراضيها.

وكانت الحكومة الهولندية قد منعت في آذار/مارس 2017 وزيرين تركيين من إلقاء كلمة خلال تجمع في إطار حملة الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس بين أفراد الجالية التركية في روتردام.