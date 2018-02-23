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الروهينغا يبدأون العودة لمنازلهم خلال أسبوعين

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 17:10

الروهينغا يبدأون العودة لمنازلهم خلال أسبوعين
الأناضول
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : رامي حيدر

قال وزير الخدمات الاجتماعية والإغاثة والتوطين في ميانمار، اليوم الجمعة، إن اللاجئين الروهينغا الذين تم ترحيلهم إلى بنغلادش سيبدأون العودة إلى منازلهم خلال أسبوعين، وهي الدفعة الأولى فقط، تليهم دفعات أخرى.

وأوضح أنه "سيتم استقبالهم أولا في ثلاثة مخيمات لإعادة التوطين ريثما يتم الانتهاء من عملية التحقق من حالة مساكنهم". ولفت الوزير إلى أنه "بموجب الاتفاق سيتم استقبال 300 لاجئ من بنغلاديش يوميًا".

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الميانمارية إنها ستعيد هؤلاء اللاجئين بعد التأكد من عدم وجود أي مسلح يختبئ بينهم.

وحول التدابير الأمنية، قال وين "سنتحقق من ذلك بأنفسنا، ولن نتعاون مع بنغلادش بهذا الخصوص إلا إذا دعت الضرورة، ولن ندع الأمم المتحدة أو أي منظمة أخرى التدخل في هذه العملية".

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أبرمت حكومة ميانمار مذكرة تفاهم مع بنغلادش، بشأن عودة مئات الآلاف من الروهنيغا المسلمين الفارين إلى بنغلادش، هربا من انتهاكات جيش ميانمار والميليشيات البوذية المتطرفة.

وأسفرت الجرائم المستمرة بحق الروهينغا منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 آب/ أغسطس الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف شخص من أقلية الروهينغا في أراكان، غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين 25 آب/ أغسطس و24 أيلول/ سبتمبر الماضيين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميانمار
#بنغلادش
#روهينغا

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