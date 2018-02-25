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روسيا تدعو لمحادثات مع أميركا بشأن كوريا الشمالية

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 06:29

روسيا تدعو لمحادثات مع أميركا بشأن كوريا الشمالية
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، دعا أمس السبت، لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن كوريا الشمالية.

وجاءت التصريحات بعد قرار الولايات المتحدة فرض أكبر مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية بهدف الضغط عليها للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت الوكالة عن مورجولوف قوله: "أنا متأكد من أن التطور السريع في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الحالي يحتاج لحوار روسي أميركي فعال بهذا الشأن".

وأكد أن موسكو أرسلت دعوة لإجراء محادثات إلى جوزيف يون المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية.

كما جدد الدبلوماسي الروسي دعوته لإجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيونغ يانغ
#وزير الخارجية الروسي
#الولايات المتحدة
#عقوبات
#كوريا الشمالية

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