زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزيرة بابوا غينيا

ضرب زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر، الأحد، وسط جزيرة بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادئ، وفق صحيفة "إكسبرس" البريطانية.



ووقع الزلزال على عمق 10 كم عند الساعة الرابعة فجر الإثنين بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ مساء الأحد).



وحدث الزلزال في الجزيرة الواقعة قرب إندونيسيا، وشمالي قارة أستراليا، بعد دقائق من تعرض شمالي اليابان لزلزال أخر بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.



وحتى الساعة (18:30 ت.غ) لم تعلن سلطات بابوا غينيا الجديدة، وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



يشار أن جزيرة بابوا غينيا الجديدة، تقع على يعرف بـ "منطقة حزام النار" التي تعد بؤرة للنشاط الزلزالي والبركاني.