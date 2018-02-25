  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزيرة بابوا غينيا

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 21:53

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزيرة بابوا غينيا
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

ضرب زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر، الأحد، وسط جزيرة بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادئ، وفق صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

ووقع الزلزال على عمق 10 كم عند الساعة الرابعة فجر الإثنين بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ مساء الأحد).

وحدث الزلزال في الجزيرة الواقعة قرب إندونيسيا، وشمالي قارة أستراليا، بعد دقائق من تعرض شمالي اليابان لزلزال أخر بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وحتى الساعة (18:30 ت.غ) لم تعلن سلطات بابوا غينيا الجديدة، وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يشار أن جزيرة بابوا غينيا الجديدة، تقع على يعرف بـ "منطقة حزام النار" التي تعد بؤرة للنشاط الزلزالي والبركاني.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النظام يستخدم غاز الكلور ضد المدنيين بالغوطة الشرقية
النظام يستخدم غاز الكلور ضد المدنيين بالغوطة الشرقية

2018-02-26

سول تتوسط لبدء محادثات بين كوريا الشمالية وأميركا
سول تتوسط لبدء محادثات بين كوريا الشمالية وأميركا

2018-02-26

انتشال آخر جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان
انتشال آخر جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان

2018-02-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

2018-02-25
إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة مصادرة أراضي الكنائس

إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة مصادرة أراضي الكنائس

2018-02-25
رئيس الشاباك الأسبق: نتنياهو غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية

رئيس الشاباك الأسبق: نتنياهو غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية

2018-02-25
تحويل البطوف لمحمية طبيعية ضربة للمزارعين

تحويل البطوف لمحمية طبيعية ضربة للمزارعين

2018-02-25

"الملف 4000": الشرطة تنصتت على المشتبهين ومدير "واللا" شهد 8 مرات

2018-02-25