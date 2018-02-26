أربعة قتلى بانفجار مدينة ليستر البريطانية

قالت شرطة ليستر، اليوم الإثنين، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار بعقار في المدينة التي تقع في وسط انجلترا مساء الأحد، فيما لا يزال أربعة آخرون في المستشفى.

كان مسؤولون قد ذكروا أن انفجارا دمر متجرا ومنزلا في ليستر مساء الأحد، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وقال مفوض الشرطة في ليستر شين أونيل” نعتقد أنه قد يكون هناك أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد وجهود البحث مستمرة لتحديد موقع أي ضحايا آخرين“.

وأظهرت صور ولقطات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد ألسنة لهب تتصاعد في سماء الموقع الذي سوي بالأرض.

وجاء في بيان الشرطة أن سبب الانفجار لم يعرف بعد وأن أجهزة الطوارئ تفتش العقار المنهار وتجري تحريات في المنطقة.

وأضاف البيان أنّ السلطات المعنية تواصل عملية البحث والإنقاذ، ولم تتمكن إلى الأن من كشف سبب الانفجار.

وذكر أنّ الحالة الصحية لأحد المصابين الأربعة، حرجة، وأنّ الكوادر الطبية تواصل علاجه في المستشفى.

ولفت إلى أنّ الشرطة البريطانية لم تعثر على أي دليل يوحي بأن الانفجار ناجم عن عمل إرهابي.