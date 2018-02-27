أوغندا: الحزب الحاكم يسعى لتمديد حكم الرئيس حتى 2035

يسعى الحزب الحاكم الأوغندي إلى إجراء استفتاء على تمديد حكم الرئيس حتى عام 2035.

وقال المتحدث باسم حزب حركة المقاومة الوطنية، روجرز موليندوا، إن الاستفتاء على تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات سيحدث بالتأكيد فى عام 2018.

وكان قد وافق البرلمان في كانون أول/ديسمبر على مشروع قانون يلغي إجراء في الدستور يمنع أي شخص يزيد عمره عن 75 عاما من أن يكون رئيسا. كما فرض مشروع القانون حدا أقصى على الرئاسة لمدة ولايتين ابتداء من عام 2021.

والآن أصبح الرئيس يورى موسيفيني (73 عاما)، الذي يجلس على سدة الحكم منذ عام 1986، مؤهلا للحصول على فترتين أخريين، عندما تنتهي فترة ولايته الحالية فى عام 2021.

ولأن النواب مددوا مدة ولايتهم من خمس سنوات إلى سبع سنوات، فإن الحزب الحاكم يقول إنه ينبغي تمديد فترة ولاية الرئيس لتتماشى مع جميع الانتخابات.