  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

المحافظون الكنديون: إسرائيل لها الحق في اختيار عاصمتها

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 12:02

المحافظون الكنديون: إسرائيل لها الحق في اختيار عاصمتها
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن الحزب المحافظ المعارض لحكومة جاستن ترودو، يوم أمس الإثنين، أنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات عام 2019.

يشار إلى أنه تولى المحافظون الحكم في كندا بين عامي 2006 و 2015، لكن لم يسبق لزعيمهم رئيس الحكومة السابق، ستيفن هاربر، أن حاد عن موقف أوتاوا التقليدي في هذا الصدد.

لكن الحزب يبدو حاليا أكثر حلفاء إسرائيل حماسة.

وتظهر آخر استطلاعات الرأي حول الانتخابات التشريعية في خريف عام 2019 فوز الليبراليين بقيادة ترودو، لكن المحافظين حلوا ثانيا بفارق خمس نقاط فقط.

وأفادت رسالة نشرت، الإثنين، على موقع الحزب الإلكتروني أن "المحافظين الكنديين يدركون بشكل واضح أن إسرائيل مثلها مثل أي دولة آخرى ذات سيادة، لها الحق في اختيار مكان عاصمتها".

وأضافت "سيعترف المحافظون بقيادة أندرو شير بأن القدس هي عاصمة إسرائيل عندما نشكل الحكومة عام 2019"، في حالة فوزهم.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر في السادس من كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جاستن ترودو
#الحزب المحافظ الكندي
#ستيفن هاربر
#القدس
#أندرو شير

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريطانيا: مصرع 4 جراء تساقط الثلوج وإلغاء رحلات جويّة
بريطانيا: مصرع 4 جراء تساقط الثلوج وإلغاء رحلات جويّة

2018-02-27

مصر: تجديد حبس هشام جنينة 45 يومًا
مصر: تجديد حبس هشام جنينة 45 يومًا

2018-02-27

بسبب فوز ترامب: الأميركيات يُقبِلنَ على خوض المعترك السياسي
بسبب فوز ترامب: الأميركيات يُقبِلنَ على خوض المعترك السياسي

2018-02-27

الأكثر قراءة

دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

2018-02-26
حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

2018-02-26
المراسلات التي أوقعت القاضية والمحقق بـ

المراسلات التي أوقعت القاضية والمحقق بـ"القضية 4000"

2018-02-26
النقب: بعد 30 عاما اعتقال والدة منفذ عملية عراد وإبعادها

النقب: بعد 30 عاما اعتقال والدة منفذ عملية عراد وإبعادها

2018-02-26
تكنولوجيا القتل: إسرائيل تطور مهدافا جديدا لإصابة الهدف بدقة

تكنولوجيا القتل: إسرائيل تطور مهدافا جديدا لإصابة الهدف بدقة

2018-02-26