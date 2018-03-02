إطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغان الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية عن إطلاق نار، وقع اليوم الجمعة، في حرم جامعة سنترال ميشيغان، في شمال الولايات المتحدة، ما أكدته الجامعة في تغريدة، داعية المتواجدين في المكان إلى "الاحتماء".

وتعرض شخصين لإطلاق نار، داخل حرم الجامعة، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.

ونقلت شبكة "اي بي سي نيوز" الأميركية، عن شرطة ولاية ميشيغان، أن منفذ إطلاق النار هو شخص مسلح وخطير، وما يزال طليقًا، دون تفاصيل عن حالة الشخصين.

من جهتها قالت إدارة الجامعة التي وقعت فيها الحادثة عبر حسابها في تويتر، إن العملية تم تنفيذها في سكن طلابي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونبهت الجامعة إلى أن "المشتبه به لم يعتقل بعد"، ولا يزال طليقًا، موضحة أن إطلاق النار حصل في مبنى "كامبل هول" في الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت، وأن المشتبه لاذ بالفرار. وقال مسؤولون في المدينة إن المشتبه به "مسلح وخطير". ولم يتم التعرف بعد على هويته.

وشهت الأعوام الأخيرة ارتفاعا حادًا في نسب الجرائم التي استهدفت مؤسسات تعليمية منها مدارس ثانوية وكليّات في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، قُتل 17 شخصا، على الأقل، وأصيب 14 شخصا آخر، عندما فتح شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار، داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق فلوريدا، وفق ما أعلن شريف مقاطعة برووارد، في عملية إطلاق نار هي من بين الأسوأ منذ 25 عاما في الولايات المتحدة.

اقرأ/ي أيضًا | ترامب يؤكد على أهمية تسليح معلمي المدارس