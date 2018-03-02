السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو تتعرض لهجوم

تعرضت السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في واغادوغو ببوركينا فاسو، إلى هجوم ما يزال مستمرا، وفق ما أفادت السفارة على صفحتها في "فيسبوك".

وكتبت السفارة في رسالة مقتضبة: "هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم".

وأوضح شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية، أن خمسة مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة.

وأفاد شهود آخرون عن وقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.

واعتبر سفير فرنسا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا أنه هجوم "إرهابي"، وذلك بعد أن هز انفجار مقر الجيش هناك وإفادة شهود بأن مسلحين مقنعين هاجموا المبنى.

وقال السفير جان مارك شاتنييه في تغريدة على تويتر: "هجوم إرهابي هذا الصباح في واغادوغو في بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو".