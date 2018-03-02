الهند: مقتل 10 ماويين في هجوم للشرطة على أحد معاقلهم

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أنها قتلت، ما لا يقل، عن 10 ماويين في مداهمة لأحد معاقلهم بالغابات شرقي الهند.

وقال الضابط البارز بالشرطة، دي إم أواسثي، إن القوات التي تحركت بناء على معلومات استخباراتية داهمت مخبأ في غابات منطقة بيجابور بولاية تشاتيسغاره في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وأضاف أن الشرطة استعادت 10 جثث وبعض الأسلحة والذخائر بعد تبادل لإطلاق النار. وتقع هذه المنطقة على بعد حوالي 415 كيلومترا جنوب رايبور عاصمة الولاية.

ولم يعرف بعد حجم الإصابات في صفوف الشرطة.

وكانت قد وصفت الحكومة المتمردين الذين يستلهمون فكر الزعيم الثوري الصيني، ماو تسي تونغ، بأنهم أخطر تهديد أمني داخلي في البلاد، حيث يسيطرون على مساحات شاسعة من المناطق فى وسط وشرقي الهند، وينشطون في 20 ولاية من 29 ولاية هندية.

ذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية أن أحد ضباط الشرطة أصيب في العملية المشتركة التي نفذتها شرطة ولاية تشاتيسجاره وقوات الشرطة الخاصة في ولاية تيلانجانا المجاورة التي تم تشكيلها لمحاربة الماويين.

يذكر أن الماويين، وفي أعنف هجوم من نوعه، قتلوا 76 عنصرا من قوات الأمن فى ولاية تشاتيسغاره فى عام 2010.

وكان قد بدأ التمرد عام 1967 كشبكة من الأيديولوجيين اليساريين والمجندين الشباب في قرية ناكسالباري خارج كلكتا عاصمة ولاية البنغال الغربية. وتشير التقديرات إلى أن عددهم يقدر بآلاف المقاتلين الذين تعهدوا بالإطاحة بالحكومة المركزية.