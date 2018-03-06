  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الأمم المتحدة تندد بتواصل التطهير العرقي للروهينغا

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 09:34

الأمم المتحدة تندد بتواصل التطهير العرقي للروهينغا
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بتواصل "التطهير العرقي للروهينغا" في بورما (ميانمار) من خلال حملة "ترهيب وتجويع منظمة" لحمل هذه الأقلية على الفرار إلى بنغلادش.

وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور أن "التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في بورما".

يذكر أن نحو 700 ألف من أبناء الروهينغا فروا من ولاية أراكان (راخين) إلى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس الفائت بسبب عمليات عسكرية قام بها الجيش.

ولا يزال مئات الروهينغا يعبرون الحدود إلى بنغلادش كل أسبوع.

وتابع غيلمور أن "الحكومة البورمية تكرر على مسامع العالم أنها مستعدة لعودة الروهينغا لكن قوات الأمن تواصل في الوقت نفسه ترحيلهم إلى بنغلادش"، مضيفا أن "طبيعة العنف تغيرت من القتل المحموم إلى حملة أقل حدة من الترهيب والتجويع".

وقال إنه "من غير الوارد" أن يتمكن أي من الروهينغا من العودة إلى بورما في المستقبل القريب، وقال "من المستحيل ضمان عودة آمنة ولائقة وقابلة للاستمرار في الظروف الراهنة".

ووقعت بورما وبنغلادش اتفاقا لإعادة اللاجئين إلى شمال أراكان. لكن عمليات إعادتهم لم تبدأ بعد.

ويخشى الكثير من الروهينغا من العودة إلى البلد حيث تعرضوا إلى العنف وعانوا التمييز لعقود على أيدي السلطات التي حرمتهم الجنسية. وبعضهم لم يعد لديهم مكان يعودون إليه جراء إحراق قراهم خلال حملة الجيش الأمنية.

يشار إلى أن بورما تتعامل مع الروهينغا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلادش، وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الروهينغا
#بورما
#الأمم المتحدة
#تطهير عرقي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضربة أميركية محتملة لسورية والبنتاغون ينتقد "غصن الزيتون"
ضربة أميركية محتملة لسورية والبنتاغون ينتقد "غصن الزيتون"

2018-03-06

كيم يرغب بتخفيف التوتر وتوحيد الكوريتين
كيم يرغب بتخفيف التوتر وتوحيد الكوريتين

2018-03-06

الإمارات ضغطت على ترامب لإقالة تيلرسون وتشديد حصار قطر
الإمارات ضغطت على ترامب لإقالة تيلرسون وتشديد حصار قطر

2018-03-06

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

2018-03-05
ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

2018-03-05
حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

2018-03-05
العلم الإسرائيلي آخذ بالسقوط بمعرض احتجاجي بتل أبيب

العلم الإسرائيلي آخذ بالسقوط بمعرض احتجاجي بتل أبيب

2018-03-05
يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

2018-03-05