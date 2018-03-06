كوريا الشمالية تبدي استعدادا للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية وافقت على وقف تجاربها النووية والصاروخية، إذا أجريت محادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "البيت الأزرق" (قصر الرئاسة في سيئول) قد قال في نبأ عاجل إن بيونغ ياينغ تؤكد التزامها بالنزع النووي.

وأضاف البيت الأزرق أن بيونغ يانغ تعهدت بعدم استخدام أسلحتها النووية والتقليدية ضد سيئول، وأنها ترغب بتجميد أنشطتها النووية والصاروخية أثناء التفاوض مع واشنطن.

وأعلن في نبأ عاجل أيضا أن سيئول وبيونغ يانغ قد اتفقتا على فتح خط اتصال ساخن بين الكوريتين. كما تم الاتفاق على عقد قمة مباحثات ثالثة في نهاية نيسان/ أبريل.

وأوضح وضح مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، التقى بالوفد الكوري الجنوبي الذي يضم 5 مبعوثين خاصين للرئيس مون جيه إن، وأقامت مأدبة العشاء على شرفه، يوم أمس الاثنين، في مبنى حزب العمال الكوري الشمالي في بيونغ يانغ.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول كوري جنوبي مبنى حزب العمال الحاكم لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كيم وي غيوم، في تنوير صحفي عقده اليوم إن اللقاء ومأدبة العشاء بين الوفد الكوري الجنوبي والزعيم كيم استمرتا لمدة 4 ساعات و12 دقيقة منذ الساعة 6:00 بعد ظهر يوم أمس الإثنين في مبنى حزب العمال الحاكم.

وذكر مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين أن نتائج اللقاء جاءت غير مخيبة للآمال، وسيعلن الوفد عنها في أعقاب عودته إلى البلاد.

ويبدو أن الوفد والزعيم كيم توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بعقد لقاء قمة بين الكوريتين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الزعيم كيم استمع من الوفد الكوري الجنوبي إلى نية الرئيس مون حول لقاء القمة، وتبادل مع الوفد وجهات النظر، وتوصل معه إلى اتفاق مرض.

وتلقى الرئيس مون تقارير معنية من الوفد في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين.

ونقل عن مستشار الأمن القومي الوطني للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، جونغ يو يونغ، الذي كان ضمن الوفد، قوله إن كوريا الشمالية على استعداد لمحادثات صادقة مع الولايات المتحدة حول مسائل تتصل بنزع الأسلحة النووية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وأضاف أن كوريا الشمالية أوضحت أنها لن تكون بحاجة لحيازة أسلحة نووية إذا أزيلت كافة التهديدات العسكرية، وإذا حصلت على ضمانات أمنية.