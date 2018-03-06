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BDS ترغم جامعة مانشستر على إزالة حمص "صبرا" الإسرائيلي

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 22:02

BDS ترغم جامعة مانشستر على إزالة حمص "صبرا" الإسرائيلي
من موقع الحركة
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أزالت جامعة مانشستر، اليوم الثلاثاء، كافة منتجات حمص "صبرا" من دكانها في الحرم الجامعي، وتعهدت بألا تقوم بتوفير المنتج مرّة أخرى؛ استجابة لضغوطات وحملات من حركة المقاطعة BDS في جامعة مانشستر.

وصبرا هي شركة أميركيّة المقرّ تملكها شركة بيبسي كو الأميركيّة، ومجموعة شتراوس الإسرائيليّة، وأوضح بيان صادر عن BDS أن الشركة "تستثمر وتدعم ماليًا وحدة غولاني في الجيش الإسرائيلي، التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما يشمل القتل التعسّفي والاعتداءات والسجن وإخلاء البيوت واعتقال الأطفال؛ فضلا عن استخدام السلاح الكيماويّة مثل الفوسفور الأبيض".

وأعلنت الحركة في بيانها أنه سيتم استبدال علب حمص "صبرا" بسلطة "ديلفي"، وهي ماركة للطعام اليوناني (الإغريقي) والشرق أوسطي الأصيل، على النقيض تمامًا من الاستيلاء الثقافي الإسرائيلي على أكلة الحمص.

وأضافت الحركة في بيانها "إننا ننتشي عندما نسمع أن الجامعة لن تكون متورّطة بعد اليوم في الدعم المادي لمنتهكي حقوق الإنسان مثل وحدة غولاني، عبر بيع منتجاتها مثل حمص ‘صبرا‘. لكن الجامعة لا زالت تحتفظ بعلاقات مالية وبيروقراطيّة مع إسرائيل وجرائم الحرب التي ترتكبها، التي لا تتوافق مع مسؤوليتها في سياسة الاستثمار الأخلاقي التي تتّبعها الجامعة".

وأشار البيان إلى أن "الجامعة لا زالت تواصل دعمها نظام الفصل العنصري في إسرائيل من خلال استثماراتها المليونيّة في شركات متواطئة مثل ‘كاتربيلر‘، التي تستخدم جرافات مسلحة معدلة، خصّيصا لهدم المنازل والمدارس وبساتين الزيتون والمجتمعات المحلية في فلسطين".

وختمت الحركة بيانها بالقول: "يعد هذا الانتصار حافزا كبيرا لمواصلة حملتنا التي تهدف إلى وضع حد لامتثال الجامعة لجرائم الحرب الإسرائيلية واستثماراتها في الشركات التي تنتهك سياسة الاستثمار الأخلاقية الخاصة بالجامعة. ويوضح هذا النجاح قوة النشاط الطلابي في العمل على وضع حد للعلاقات مع جرائم الحرب الإسرائيلية، ونحن نشجع الطلاب في الجامعات الأخرى على التحقيق في تواطؤ مؤسستهم ومواصلة حملات حركة المقاطعة للتخلص من نظام الفصل العنصري في إسرائيل".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#الاحتلال الثقافي
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#الاحتلال الإسرائيلي
#نظام الفصل العنصري

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