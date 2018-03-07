إيران تضاعف إنتاجها من الصواريخ 3 مرات

نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، اليوم الأربعاء، إن إيران زادت إنتاجها من الصواريخ ثلاثة أمثال.

ولم يوضح القائد المدة الزمنية التي حدثت خلالها الزيادة.

ونقلت "فارس" عن القائد العسكري، أمير علي حاجي زاده، رئيس إدارة الفضاء بالحرس الثوري، عنه قوله أيضا "في الماضي كان يتعين علينا أن نوضح لجهات كثيرة أفعالنا لكن الأمر لم يعد كذلك".

وأضاف في إشارة للصواريخ "إنتاجنا زاد ثلاثة أمثال مقارنة بما سبق".

وتابع أن الحكومة والبرلمان ومسؤولين إيرانيين آخرين متفقون على الأخص على الحاجة لصواريخ أرض - أرض.

ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، كان قد زار إيران، يوم الإثنين، في مهمة دقيقة للتأكيد مجددا على دعم أوروبا للاتفاق النووي الإيراني الذي فتح اقتصاد إيران على العالم ولتكرار المخاوف الأميركية بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في صراعات الشرق الأوسط.

وعكست زيارة لو دريان الجهود الفرنسية لحماية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية كبرى.

وكان قد هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق ما لم تساعد الدول الأوروبية الثلاث الموقعة عليه في "إصلاحه" بإجبار إيران على تقليص نفوذها في الشرق الأوسط والحد من برنامجها الصاروخي.

وأبلغ مسؤولون إيرانيون كبار لو دريان، يوم الإثنين، أن برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض.