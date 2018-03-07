تنظيم الدولة الإسلامية يدعو المسلمين للتوجه إلى أفغانستان

دعا تنظيم الدولة الإسلامية في شريط مصور المسلمين للتوجه إلى معاقله في أفغانستان وخصوصا في ولايتي جوزجان وننغرهار.

والشريط الذي أعدته "ولاية خراسان"، الاسم السابق لأفغانستان، مدته 25 دقيقة، وبث على الإنترنت في الرابع من آذار/مارس تحت عنوان "أرض الله الواسعة" وتسلمته وكالة فرانس برس من مركز "سايت" لرصد المواقع الإسلامية.

ويظهر الشريط مقاتلين، وخصوصا في جبال تورا بورا، هازئين بوعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقضاء على التنظيم في أفغانستان وباكستان.

يذكر أنه في نيسان/أبريل 2017، ألقت الولايات المتحدة على هذه المنطقة القنبلة الأكثر قوة في ترسانتها والمسماة "أم القنابل".

ويقول أحد المقاتلين في الشريط باللغة العربية "كان الكفار في هذه السنة أشد من قبل، لكن إرادة الله فوق كل شيء".

ويضيف أنه "ينبغي على المسلمين في كل مكان أن يهاجروا إلى دولة الإسلام، ويعيشوا تحت ظلالها، لينعموا بحكم الشريعة وعدلها".

وندد الشريط بحركة طالبان متهما إياها بفرض ضرائب والتعويل على صناعة الهيرويين.

يشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية قد ظهر في أفغانستان بداية 2015 وخصوصا في شرقها، ننغرهار وكونار، ثم تمدد في صيف 2017 شمالا وتحديدا في أقاليم عدة من ولاية جوزجان.

ويتواجه التنظيم والحركة في أفغانستان، ولم يتعاونا إلا لماما كما حصل في ولاية سربول في آب/أغسطس 2017 ضد إقليم ذي غالبية شيعية.

وفي أفغانستان، يضم التنظيم في صفوفه أجانب وخصوصا باكستانيين ومواطنين من آسيا الوسطى، إضافة إلى شيشانيين.

وسجل الخريف الفائت وجود فرنسيين وعرب في إقليم درزاب بولاية جوزجان.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن العديد من الاعتداءات الدامية في كابل منذ تموز/يوليو 2016، والتي استهدفت خصوصا مساجد للشيعة، إضافة إلى اعتداء على أكبر مستشفى عسكري في البلاد في آذار/مارس 2017.