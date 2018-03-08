خامنئي: لا شأن لأميركا وأوروبا بالوجود الإيراني بالمنطقة

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس، إن طهران لن تتفاوض مع الغرب بشأن وجودها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أيام من زيارة لوزير الخارجية الفرنسي سعى خلالها إلى بحث دور طهران في الصراعات الإقليمية.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله” تأتي الدول الأوروبية إلى (طهران) وتقول إننا نريد أن نتفاوض مع إيران بشأن وجودها في المنطقة. هذا ليس شأنكم. هذه منطقتنا. لماذا أنتم هنا؟“.

وقال خامنئي إن إيران ستتحدث فحسب بشأن هذه القضية مع الدول الأخرى في المنطقة.

وتابع” سنتفاوض مع أميركا عندما نريد أن نكون في أميركا“.

وسافر وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، إلى طهران، يوم الإثنين، بهدف تأكيد مساندة أوروبا للاتفاق النووي وإلقاء الضوء في نفس الوقت على المخاوف الأمريكية بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني ونفوذ الجمهورية الإسلامية في المنطقة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أكدت مؤخراً مشاركة بلادها الولايات المتحدة الأمريكية المخاوف من أفعال إيران في الشرق الأوسط، فيما قالت إيران إنه لا توجد صلة بين نفوذها في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى الكبرى ويتعرض حاليا لانتقادات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أن السعودية وإسرائيل وأميركا وراء التوترات في الشرق الأوسط.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي ما لم تساعد ثلاث دول أوروبية موقعة عليه في ”إصلاح“ الاتفاق بإجبار إيران على الحد من نفوذها في الشرق الأوسط وكبح برنامجها الصاروخي.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرنامج وأثار احتمال فرض عقوبات جديدة على طهران.