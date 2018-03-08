ماكرون: قرار ترامب بشأن القدس كان خطأ حقيقيًا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قرار نظيره الأميركي، دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، كان خطأ حقيقيًا؛ لأنه لم يسهم في حل المشكلات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون، مساء الأربعاء، خلال مشاركته في حفل عشاء أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

وأضاف الرئيس الفرنسي في ذات السياق مؤكدًا قرار ترامب لم يتضمن أي جديد بخصوص الأوضاع بالمنطقة، ولم يجعل أمنها أفضل حالًا.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة حل المشاكل بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر الحوار، موضحًا أن ما تحاول بلاده القيام به مع أميركا هو تحقيق السلام بالمنطقة من خلال فلسطين وإسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي مدينة القدس المحتلة، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً.

وتطرق ماكرون في كلمته إلى العلاقات الإسرائيلية الفرنسية، وقال في هذا السياق "نحن نعمل مع نتنياهو بخصوص تطورات الشرق الأوسط، وتهديد النفوذ العسكري الإيراني بسورية، والعراق ولبنان".

وتابع "وموقف فرنسا (بخصوص النفوذ العسكري الإيراني) واضح، فنحن نطالب بالتصدي لبرنامج طهران الباليستي، ولسيطرة طهران الإقليمية، ونعمل من أجل هذا مع حلفائنا بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة".

مشيرًا بالوقت ذاته لوجود عدد من الموضوعات التي لا يتفق عليها مع نتنياهو.