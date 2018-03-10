تيلرسون يلغي برنامجه في نيروبي لـ"أسباب صحية"

ألغى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي يقوم بجولة في افريقيا برنامجه ليوم السبت في نيروبي بعد إصابته بوعكة صحية، بحسب ما أعلن الوفد الأميركي.

وأعلن مساعده، ستيف غولدستين، أن "وزير الخارجية لا يشعر بأنه على ما يرام بعد يومين طويلين عمل خلالهما على مسائل مهمة مثل كوريا الشمالية، وألغى برنامجه لليوم".

وكان من المقرر أن يشارك تيلرسون في حدث في إطار برنامج المساعدات الأميركي "بيبفار" لمرضى الإيدز في أفريقيا.

كما كان من المفترض أن يشارك في مراسم بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للاعتداءات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، والتي أوقعت 224 قتيلا وأكثر من خمس آلاف جريحا في 7 آب/أغسطس 1998.

وأوضح غولدستين أن المراسم يمكن أن تقام في وقت لاحق إذا تعافى تيلرسون.

وكان وزير الخارجية وصل، الأربعاء، إلى أثيوبيا، وتوجه صباح الجمعة إلى جيبوتي، ووصل بعد ظهر ذلك اليوم إلى كينيا. ومن المقرر أن يتوجه الإثنين إلى تشاد، والثلاثاء إلى نيجيريا.