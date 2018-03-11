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الصين: تعديلٌ دستوري يسمح بقاء الرئيس حتّى الممات!

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 11:56

الصين: تعديلٌ دستوري يسمح بقاء الرئيس حتّى الممات!
البرلمان الصيني (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أقرّ البرلمان الصيني، اليوم الأحد، تعديلا دستوريا من شأنه أن يزيل القيود عن فترات الرئاسة، مما يمكن الرئيس شي جين بينغ من البقاء في السلطة لأجل غير مسمى.

وجاء الإقرار بعد التصويت الذي جرى في قاعة الشعب الكبرى وشهد اعتراض نائبين فقط وامتناع ثلاثة بين قرابة ثلاثة آلاف مندوب.

وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اقترح التعديل الشهر الماضي ولم تكن هناك أي شكوك بشأن إقراره نظرا لامتلاء البرلمان بنواب موالين للحزب الذين ما كانوا ليعارضوا مقترحه.

بحسب التعديل الجديد، تمّ إلغاء المادة التي تحدد مدة بقاء الرئيس في حكم البلاد لمدة 10 سنوات.

يُشار إلى أنّ ولاية جين بينغ في رئاسة البلاد، تنتهي عام 2023.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصين
#تعديل دستوري
#البقاء في الحكم

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