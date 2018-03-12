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تحطم طائرة هليكوبتر بنيويورك ومقتل ركابها الخمسة

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 10:54

تحطم طائرة هليكوبتر بنيويورك ومقتل ركابها الخمسة
(أرشيف)
عرب ٤٨/رويترز
تحرير : محمد وتد

قالت الشرطة الأميركية، اليوم الإثنين، إن طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص تحطمت في نهر الشرق بمدينة نيويورك، مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك في وقت مبكر صباح اليوم، إن اثنين من الركاب لقيا حتفهما على الفور ونُقل ثلاثة إلى مستشفيين ولكنهم توفوا فيما بعد.

وذكرت الشرطة أن الطيار قفز من الطائرة وتم إنقاذه وتلقى العلاج وخرج من المستشفى وهو في حالة جيدة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر إيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وإنها تحقق في الواقعة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن فريق التحقيق التابع له سيصل يوم الاثنين إلى موقع سقوط الطائرة.

وقال دانيال نيجرو رئيس هيئة الإطفاء في نيويورك في مؤتمر صحفي ”إنها مأساة كبيرة... استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص“.

وقالت شبكة المعديات في نيويورك إنه تم تعليق الخدمة في طرق أستوريا ونهر الشرق حتى إشعار آخر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تحطم
#طائرة
#نيويورك

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