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رئيس القيادة المركزية الأميركية: أؤيد الاتفاق النووي مع إيران

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 20:21

رئيس القيادة المركزية الأميركية: أؤيد الاتفاق النووي مع إيران
قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أبدى قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، تأييده للاتفاق النووي مع إيران قائلا إن الاتفاق لعب دورا مهما في التعامل مع برنامج طهران النووي.

وأضاف فوتيل، أن خطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي، تتصدّى لواحد من التهديدات الرئيسية التي تواجهها أميركا، موضحا: "إذا ألغيت الخطة فسوف يتعين علينا أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامجهم للأسلحة النووية".

وعندما سُئِل فوتيل عمّا إذا كان يتفق مع وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة، جوزيف دنفورد في أن البقاء ضمن الاتفاق يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، قال: "نعم أتفق مع موقفهما".

يُذكرُ أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قام اليوم بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، لاختلافهما في عدة أمور من بينها الاتفاق النووي مع إيران، حيث كان تيلرسون يرى فيه اتفاقا مقبولا، فيما رأى ترامب ضرورة تغييره، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول علاقة ترامب بقائد القيادة المركزية الأميركية بعد تصريحه المؤيد للاتفاق.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القيادة المركزية الأميركية
#ترامب
#وزير الخارجية
#تيلرسون
#الاتفاق النووي

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