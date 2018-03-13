قضية تسميم العميل المزدوج: موسكو تستدعي سفير لندن

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، رفضها المهلة التي منحتها إياها بريطانيا لإعطائها توضيحا بشأن تسميم العميل المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، واستدعت سفير لندن لديها فيما طلبت منها عينة من غاز الأعصاب الذي استخدم في العملية.

وخاطب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لندن قائلا "قبل أن تمنحوا مهلا، من الأجدر بكم أن تفوا بالتزاماتكم حيال القانون الدولي"، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وتابع وزير الخارجية الروسي أنه كان على بريطانيا أن ترسل طلبا رسميا لموسكو للاستيضاح بشأن المادة التي استخدمت في محاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق.

وقال لافروف إن موسكو لم تتلق طلبا من هذا القبيل، وطلبت عينة من غاز الأعصاب روسي الصنع الذي استخدم لتسميم سكريبال وابنته يوليا في الرابع من آذار/مارس.

وأشار لافروف "طلبنا في رسالة رسمية الاطلاع على هذه المادة" التي استخدمت مؤكدا أن الرد جاء بالرفض. وأضاف كذلك أن موسكو طلبت الحصول على معلومات بشأن التحقيق الجاري في بريطانيا.

وقال "إذا تم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية الخاصة بالأسلحة الكيميائية، أؤكد لكم أن روسيا ستفي بالتزاماتها. وأصر على أن موسكو بريئة ومستعدة للتعاون استنادا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في حال كلفت بريطانيا نفسها وتنازلت عبر الإيفاء بالتزاماتها الدولية بناء على الوثيقة ذاتها".

وفي السياق ذاته، أفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه تم استدعاء السفير، لوري بريستاو، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.