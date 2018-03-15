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تحطم طائرة حربية للبحرية الأميركية ومصرع ملاحيها

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 08:32

تحطم طائرة حربية للبحرية الأميركية ومصرع ملاحيها
صورة توضيحية - حاملة طائرات أميركية
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية، يوم أمس الأربعاء، قبالة ساحل كي ويست، فلوريدا، ما أسفر عن مصرع ملاحيها الاثنين.

وكانت الطائرة وهي من طراز "إف/أي-18 سوبر هورنيت" على وشك الهبوط في المحطة الجوية البحرية عند حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء حسب توقيت الساحل الشرقي، وتحطمت في المياه على مبعدة نحو ميل شرقي المدرج.

وقذف الطيار مع ضابط منظومة الأسلحة خارج الطائرة وتم انتشالهما، لكن القوات الجوية البحرية أفادت في وقت لاحق من مساء الأربعاء أنهما لقيا مصرعيهما. وتم حجب اسميهما في انتظار إخطار أقاربهما. وسبب تحطم الطائرة قيد التحقيق.

يشار إلى أن الطائرة "سوبر هورنيت" هي طائرة مقاتلة ذات محركين، وأكبر من الطائرة "هورنيت إف/أي-18" ذات المقعد الواحد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#البحرية الأميركية

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