مؤتمر روما يتعهد بـ100 مليون دولار لإغاثة "أونروا"

أعلن الناطق الرسمي باسم وكالة أونروا سامي مشعشع، أنه بعد انفضاض المؤتمر الاستثنائي الذي انتهى في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، تم الإعلان عن تعهدات جديدة بمبلغ 100 مليون دولار من قيمة العجز المالي التراكمي الذي تعاني منه الأونروا بقيمه 446 مليون دولار.

وأشار إلى أن المفوض العام بيير كرينبول أاد في معرض تعقيبه بعد انتهاء أعمال المؤتمر بالدعم السياسي القوي للأونروا ولمهام ولايتها وللخدمات الحساسة التي تقدمها للاجئي فلسطين.

وأوضح كرينبول أنه سيكون علي الجميع أن يعمل جاهدا حتى نهاية العام من أجل تحقيق النتيجة التي نسعى وراءها، مؤكدا بأنه سيرفع إلى الأمين العام في منتصف شهر أيار تقريرا بشان التقدم الذي تم إحرازه.

وأكد مشعشع أن الاجتماع أظهر الالتزام العالمي تجاه الأونروا وتجاه لاجئي فلسطين، حيث حضره كبار الموظفين من أكثر من سبعين بلدا إلى جانب المنظمات الدولية التي تتشارك مع الأونروا.

واشتمل الحضور على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية فيدريكا موغيريني بالإضافة لوزراء خارجيه الأردن والسويد ومصر وممثلين عن أكثر من 75 دولة ومن ضمنها دولة فلسطين ممثلة برئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالدور الذي لا غنى عنه للأونروا وأنها مصدر قوة للمجتمع الدولي وينبغي حمايتها ودعمها.

وتعيش "أونروا" أزمة مالية كبرى تهدد عملياتها ووجودها بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 مليون دولار من تمويلها.