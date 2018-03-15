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"التدخل بالانتخابات الأميركية": واشنطن توسع العقوبات وروسيا تتحضّر للانتقام

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 19:51

"التدخل بالانتخابات الأميركية": واشنطن توسع العقوبات وروسيا تتحضّر للانتقام
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الولايات المتحدة وسَّعت اليوم الخميس، عقوباتها على روسيا، ردا على مزاعم بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وضلوعها في هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الخميس، إن موسكو تجهز إجراءات انتقامية للرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات على 19 فردا روسيا وخمس مجموعات منها المخابرات الروسية؛ بزعم تدخلهم في الانتخابات الأميركية عام 2016 وشن هجمات إلكترونية.

يُذكرُ أن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أنه لا وجود لإثباتٍ على "تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترامب وروسيا".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روسيا
#موسكو
#البيت الأبيض
#ترامب
#بوتين
#الإدارة الأميركية
#التدخل الروسي

من عرب 48

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