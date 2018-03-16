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ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي ضمن سلسلة إقالات

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 07:38

ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي ضمن سلسلة إقالات
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أفادت صحيفة "واشنطن بوست، يوم أمس الخميس، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر إقالة مستشاره للأمن القومي، هربرت ماكماستر، مضيفة أنه يعتزم أيضا إقالة مسؤولين آخرين بعد إقالته، الثلاثاء، وزير خارجيته، ريكس تيلرسون.

ومنذ أسابيع تتناقل وسائل إعلام أميركية معلومات حول احتمال إقالة ماكماستر، لكنّ صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن ترامب عازم فعلا على إزاحته من منصبه "ويجري مشاورات نشطة" حول المرشحين للحلول مكانه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "ترامب مستعد لأخذ وقته" قبل أن يقيل ماكماستر "لأنه يريد التأكد من أن ذلك لن يشكل إهانة للجنرال، ولضمان وجود خليفة قوي" لتولي المنصب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جزء من تغيير أوسع نطاقا "سيشمل على الأرجح مسؤولين كبارا في البيت الأبيض".

وتشهد العلاقة بين ترامب وماكماستر توترا، حيث تعرض الجنرال لانتقاد الرئيس عندما اعتبر أن الأدلة بحصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة "لا يمكن دحضها".

ورد عليه ترامب بالقول على "تويتر" في أواسط شباط/فبراير الماضي "لقد نسي الجنرال ماكماستر أن يقول أن نتائج انتخابات العام 2016 لم تتأثر أو يطرأ عليها تعديل من قبل الروس".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#هربرت ماكماستر
#ريكس تيلرسون

من عرب 48

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