دعوة لإطلاق سراح أميركيين قبل القمة المُرتقبة بين ترامب وكيم

قال المبعوث الأميركي السابق لكوريا الشمالية، جوزيف يون، إنّه حث بيونغ يانغ، على إرسال إشارة إيجابية بإطلاق سراح ثلاثة سجناء أميركيين، قبل قمة محتملة بين الرئيس دونالد ترامب، والزعيم كيم جونغ أون.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قال يون الذي أعلن تقاعده من عمله في وزارة الخارجية، في نهاية شباط الماضي، إنّه حث المسؤولين في كوريا الشمالية على الاستجابة لإعلان ترامب بأنّه سيجتمع مع كيم.

ولم يعلن موعد أو مكان إجراء المحادثات، على الرغم من أنّها من المتوقع أن تجري في أواخر أيار المقبل.

وقال يون إنّه نقل الرسالة خلال محادثات مع مسؤولي كوريا الشمالية، بعد إعلان ترامب، الأسبوع الماضي، أنّه يرغب في لقاء كيم.