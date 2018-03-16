  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

دعوة لإطلاق سراح أميركيين قبل القمة المُرتقبة بين ترامب وكيم

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 20:13

دعوة لإطلاق سراح أميركيين قبل القمة المُرتقبة بين ترامب وكيم
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قال المبعوث الأميركي السابق لكوريا الشمالية، جوزيف يون، إنّه حث بيونغ يانغ، على إرسال إشارة إيجابية بإطلاق سراح ثلاثة سجناء أميركيين، قبل قمة محتملة بين الرئيس دونالد ترامب، والزعيم كيم جونغ أون.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قال يون الذي أعلن تقاعده من عمله في وزارة الخارجية، في نهاية شباط الماضي، إنّه حث المسؤولين في كوريا الشمالية على الاستجابة لإعلان ترامب بأنّه سيجتمع مع كيم.

ولم يعلن موعد أو مكان إجراء المحادثات، على الرغم من أنّها من المتوقع أن تجري في أواخر أيار المقبل.

وقال يون إنّه نقل الرسالة خلال محادثات مع مسؤولي كوريا الشمالية، بعد إعلان ترامب، الأسبوع الماضي، أنّه يرغب في لقاء كيم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كيم
#ترامب
#المبعوث الأميركي
#كوريا الشمالية
#السلاح النووي
#نزع السلاح النووي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

61 قتيلا بقصف روسي للغوطة ونزوح جماعي للمدنيين
61 قتيلا بقصف روسي للغوطة ونزوح جماعي للمدنيين

2018-03-16

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترحُ عقوبات جديدة على إيران
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترحُ عقوبات جديدة على إيران

2018-03-16

آلاف السوريين ينزحون مع دخول معركتي الغوطة وعفرين الحسم
آلاف السوريين ينزحون مع دخول معركتي الغوطة وعفرين الحسم

2018-03-16

الأكثر قراءة

عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

2018-03-15
قطار يربط إسرائيل بالمستوطنات لفرض السيادة الاحتلالية على الضفة

قطار يربط إسرائيل بالمستوطنات لفرض السيادة الاحتلالية على الضفة

2018-03-15
إسرائيل السابعة عالميا بتصدير الأسلحة والشرق الأوسط السوق الأكبر

إسرائيل السابعة عالميا بتصدير الأسلحة والشرق الأوسط السوق الأكبر

2018-03-15
الأمم المتحدة: الاغتصاب سلاحٌ واسع النطاق بالحرب السورية

الأمم المتحدة: الاغتصاب سلاحٌ واسع النطاق بالحرب السورية

2018-03-15
بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

2018-03-15