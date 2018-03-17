ترامب يتهم مؤسسات الدولة بـ"الكذب والفساد" وكومي يتوعد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن "هناك قدرا كبيرا من الكذب والفساد والتسريب في وزارتي العدل والخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

جاء ذلك في تغريدة لترامب عبر "توتير" ردًا على أخرى للمدير العام السابق للمكتب، جيمس كومي، على خلفية إقالة نائب مدير "FBI"، أندرو ماكابي.

وتوجه كومي لترامب بالقول: "السيد الرئيس... سيعلم الشعب الأميركي قريبا من هو الشريف، ومن ليس كذلك... وسيستمع لروايتي قريبا جدا".

Mr. President, the American people will hear my story very soon. And they can judge for themselves who is honorable and who is not. — James Comey (@Comey) March 17, 2018

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، إقالة ماكابي، وذلك قبل يومين من حلول توقيت تقاعده.

وبعد وقت قصير من طرد ماكابي، غرد الرئيس الأميركي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلًا: "أندرو ماكابي طُرد، إنه يوم عظيم للعاملين والعاملات المجتهدين في مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم عظيم للديمقراطية".

وأضاف أن "المتظاهر بالتهذيب جيمس كومي كان رئيسه، ودفع بماكابي ليبدو كأنه فتى نزيه، علم بشأن الأكاذيب والفساد التي انتشرت بين أعلى مراتب FBI".

The Fake News is beside themselves that McCabe was caught, called out and fired. How many hundreds of thousands of dollars was given to wife’s campaign by Crooked H friend, Terry M, who was also under investigation? How many lies? How many leaks? Comey knew it all, and much more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

وفي سياق متصل، أعرب المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، جون دود، اليوم، في تصريح لصحيفة "Daily Beast" الأميركية، عن أمله في إنهاء مهمة المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2016.

وعينت وزارة العدل الأميركية روبرت مولر في 17 أيار/ مايو 2017، مدعيا عاما للتحقيق في القضية.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

وكانت حملة ترامب الانتخابية واجهت عام 2016 عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، ما دفع ترامب، لتكرار نفي الأمر، مشددًا على أنه "لا تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية".

والتحقيقات الأميركية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إذا كان ترامب قد عرقل تحقيقًا لمكتب "إف بي أي" حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومي، في أيار/مايو 2017.

ماكابي يحتفظ بمذكرات تخص ترامب

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم، بأن ماكابي، يحتفظ بمذكرات تخص الرئيس الأميركي، ترامب.

ومكابي الذي عمل في وظائف فعالة فيما يخص التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونظر في قضية التحقيقات الخاصة بمرشحة الديمقراطيين للرئاسة هيلاري كلينتون، انتُقد عدة مرات من قبل ترامب.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع (طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام) قوله إن المذكرات مشابهة لتلك التي يحتفظ بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي.

وأضاف المصدر أن مذكرات ماكابي تتضمن تفاصيل عن التفاعلات مع الرئيس ترامب، إضافة إلى مواضيع أخرى، لم يحددها.