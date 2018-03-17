  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب يتهم مؤسسات الدولة بـ"الكذب والفساد" وكومي يتوعد

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 22:45

ترامب يتهم مؤسسات الدولة بـ"الكذب والفساد" وكومي يتوعد
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن "هناك قدرا كبيرا من الكذب والفساد والتسريب في وزارتي العدل والخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

جاء ذلك في تغريدة لترامب عبر "توتير" ردًا على أخرى للمدير العام السابق للمكتب، جيمس كومي، على خلفية إقالة نائب مدير "FBI"، أندرو ماكابي.

وتوجه كومي لترامب بالقول: "السيد الرئيس... سيعلم الشعب الأميركي قريبا من هو الشريف، ومن ليس كذلك... وسيستمع لروايتي قريبا جدا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، إقالة ماكابي، وذلك قبل يومين من حلول توقيت تقاعده.

وبعد وقت قصير من طرد ماكابي، غرد الرئيس الأميركي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلًا: "أندرو ماكابي طُرد، إنه يوم عظيم للعاملين والعاملات المجتهدين في مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم عظيم للديمقراطية".

وأضاف أن "المتظاهر بالتهذيب جيمس كومي كان رئيسه، ودفع بماكابي ليبدو كأنه فتى نزيه، علم بشأن الأكاذيب والفساد التي انتشرت بين أعلى مراتب FBI".

وفي سياق متصل، أعرب المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، جون دود، اليوم، في تصريح لصحيفة "Daily Beast" الأميركية، عن أمله في إنهاء مهمة المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2016.

وعينت وزارة العدل الأميركية روبرت مولر في 17 أيار/ مايو 2017، مدعيا عاما للتحقيق في القضية.

وكانت حملة ترامب الانتخابية واجهت عام 2016 عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، ما دفع ترامب، لتكرار نفي الأمر، مشددًا على أنه "لا تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية".

والتحقيقات الأميركية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إذا كان ترامب قد عرقل تحقيقًا لمكتب "إف بي أي" حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومي، في أيار/مايو 2017.

ماكابي يحتفظ بمذكرات تخص ترامب

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم، بأن ماكابي، يحتفظ بمذكرات تخص الرئيس الأميركي، ترامب.

ومكابي الذي عمل في وظائف فعالة فيما يخص التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونظر في قضية التحقيقات الخاصة بمرشحة الديمقراطيين للرئاسة هيلاري كلينتون، انتُقد عدة مرات من قبل ترامب.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع (طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام) قوله إن المذكرات مشابهة لتلك التي يحتفظ بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي.

وأضاف المصدر أن مذكرات ماكابي تتضمن تفاصيل عن التفاعلات مع الرئيس ترامب، إضافة إلى مواضيع أخرى، لم يحددها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#fbi
#جيمس كومي
#أندرو ماكابي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا: "لن نغفر لبريطانيا موقفها في قضية تسميم سكريبال"
روسيا: "لن نغفر لبريطانيا موقفها في قضية تسميم سكريبال"

2018-03-17

نزوح وتقسيم: النظام السوري يكثف قصفه للغوطة
نزوح وتقسيم: النظام السوري يكثف قصفه للغوطة

2018-03-17

الجندي الأردني الدقامسة: تلقيت تهديدات إسرائيلية
الجندي الأردني الدقامسة: تلقيت تهديدات إسرائيلية

2018-03-17

الأكثر قراءة

مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 3 بعملية دهس قرب جنين

مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 3 بعملية دهس قرب جنين

2018-03-16
الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية جنين ويلاحق عائلة قبها

الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية جنين ويلاحق عائلة قبها

2018-03-16
قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

2018-03-16
حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة

2018-03-16
بن سلمان يتجه لتحالف أميركي سعودي إسرائيلي

بن سلمان يتجه لتحالف أميركي سعودي إسرائيلي

2018-03-16