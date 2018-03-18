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إعصار يقطع الكهرباء عن آلاف الأستراليين وحرائق تخرج عن السيطرة

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 10:02

إعصار يقطع الكهرباء عن آلاف الأستراليين وحرائق تخرج عن السيطرة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

انقطعت الكهرباء عن نحو 25 ألف منزل في مدينة داروين بشمال أستراليا، اليوم الأحد؛ بعد أن أدى إعصار مداري إلى سقوط أشجار وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتأخير حركة النقل البحري، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

ونبّهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا، إلى ضرورة غلي الماء الذي يشربونه كإجراء وقائي بعد اجتياح الإعصار المداري ماركوس المدينة برياح سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، يوم السبت الماضي.

في السياق، أجبرت الحرائق السكان على الفرار إلى ملاعب للسلة ومراكز اجتماعية في ولاية فيكتوريا بأستراليا، اليوم الأحد، مع اجتياح طقس جاف وحار ومثير للرياح جنوب شرق البلاد.

وذكر موقع حكومة ولاية فيكتوريا للطوار، إن حرائق الأعشاب بدأت مساء السبت وخرجت عن نطاق السيطرة في جنوب غرب فيكتوريا مع إصدار تحذيرات عاجلة عبر أكثر من 45 بلدة.

وقالت متحدثة باسم مركز المراقبة بالولاية، إنه من المتوقع أن تستمر الظروف المناخية في التسبب في أوضاع تؤدي لنشوب حرائق خطيرة حتى منتصف بعد ظهر اليوم الأحد.

وتُمثل حرائق الغابات تهديدا متكررا ومميتا خلال فصل الصيف الحار بأستراليا.

ففي كانون الثاني تم إنقاذ المئات في عملية إجلاء بالقوارب من شواطئ رويال ناشيونال بارك جنوبي سيدني، عندما حاصرتهم حرائق الغابات.

وأدت حرائق غابات "يوم السبت الأسود" في 2009 بولاية فيكتوريا إلى قتل 173 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أستراليا
#حرائق
#الغابات
#انقطاع الكهرباء

من عرب 48

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