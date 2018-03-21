موسكو تتهم لندن بقضية تسميم الجاسوس الروسي

انتقدت موسكو، اليوم الأربعاء، لندن لامتناعها عن التعاون في تحقيق في تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته على الأراضي البريطانية، ودعتها إلى "التخلص من عقدة الخوف من روسيا".

وقال رئيس قسم منع انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في اجتماع مع ممثلي البعثات الدبلوماسية "ابتعدوا قليلا عن عقدة الخوف من روسيا، وعن عقلية الجزيرة".

وقالت موسكو، الأربعاء، إن بريطانيا إما فشلت في حماية مواطن روسي مما تصفه بأنه "هجوم إرهابي" أو أنها هي نفسها تقف بشكل مباشر أو غير مباشر وراء تسميم سكريبال.

وصرح يرماكوف أن "السلطات البريطانية إما أنها لم تكن قادرة على ضمان الحماية من مثل هذا الاعتداء الإرهابي على أراضيها، أو أنها كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنا لا أتهم أي شخص بأي شيء هنا، وراء الهجوم على مواطن روسي".