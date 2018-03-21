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وزير الخارجية البريطاني: "بوتين سيستغل كأس العالم كما فعل هتلر بأولمبياد 36"

تاريخ النشر: 21/03/2018 - 20:36

وزير الخارجية البريطاني: "بوتين سيستغل كأس العالم كما فعل هتلر بأولمبياد 36"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

صرّح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستغل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في بلاده هذا العام بالطريقة ذاتها التي استغل بها هتلر دورة الألعاب الأولمبية عندما أقيمت في ألمانيا النازية عام 1936.

وفي ردها على تصريحات جونسون، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إن أي مقارنة بين روسيا وألمانيا تحت حكم أدولف هتلر غير مقبولة.

وقالت زاخاروفا في صفحتها على فيسبوك إن "مثل هذه المقارنات... غير مقبولة ولا تليق برئيس هيئة دبلوماسية في دولة أوروبية".

وتابعت زاخاروفا، أن جونسون "مليء بسموم الكراهية وعدم الاحترافية، كما أنه غير مصقول"، مضيفة "إنه من المخيف تذكر أن هذا الشخص يمثل القيادة السياسية لقوة نووية".

وأضافت عبر فيسبوك أن بيانات جونسون "غير مقبولة وغير جديرة بدبلوماسي أوروبي بارز، وأنها تعكس مساعي لندن لرسم صورة لروسيا باعتبارها عدوا مستخدمة أغرب الأسباب لمقاطعة كأس العالم".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بوريس جونسون
#وزير الخارجية البريطاني
#روسيا
#كأس العالم
#بوتين

من عرب 48

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