الصين ترد: رسوم محتملة على سلع أميركية

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

نشرت الصين، اليوم الجمعة، قائمة برسوم محتملة من الممكن أن تفرضها في الفترة القريبة على عدد من السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار، كرد على العقوبات التي قرصتها مؤخرًا الولايات المتحدة عليها.

ووجهت الصين تحذيرا للولايات المتحدة من أنها "لا تخشى أبدا من حرب تجارية". وقالت وزارة التجارة الصينية إن "الصين لا تريد خوض حرب تجارية، لكنها أيضا لا تخشى من حرب تجارية".

وحذرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أن مجموعة أولى من الرسوم قد تفرض على بعص الواردات في حال فشلت الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات، وتتنوع من لحم الخنزير إلى الفاكهة والنبيذ وسلع أخرى.

وتابعت وزارة التجارة الصينية أن بكين "تدعو الولايات المتحدة إلى الرد في أقرب وقت ممكن على مخاوف الصين" بهدف "تجنب الإضرار بالتعاون برمته" بين البلدين.

كما أبدت بكين استعدادها لإطلاق آلية لدى منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات الأميركية.