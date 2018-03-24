ترامب بصدد ترحيل عشرات الدبلوماسيين الروس

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب، ينوي ترحيل دبلوماسيين روس على غرار ما فعلت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي المتضامنة معها في قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، وابنته في مدينة سالزبري في بريطانيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب يستعد لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الولايات المتحدة، استجابة لنصيحة من مجلس الأمن القومي.

لكنه قبل اتخاذه قرارا نهائيا بهذا الشأن "يريد أن يكون على يقين بأن شركاء الولايات المتحدة في أوروبا سيتخذون خطوات مماثلة ضد روسيا"، وفق الوكالة.

ورجحت "بلومبرغ" أن قرار الترحيل سيعلن عنه يوم الاثنين المقبل.

وسبق أن أفادت قناة CNN بأن مجلس الأمن القومي الأميركي نصح ترامب، الأسبوع الماضي، بترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية سكريبال.

ووفقا لبلومبرغ ، صاغ مستشارو الرئيس ترامب التوصيات للرد الأميركي في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء. وقال المصدران لبلومبرغ إن ترامب ناقش الموضوع أمس مع جون هانتسمان، السفير الأميريي في روسيا ، ووزير الخزانة ستيفن مينوشين، ووزير التجارة ويلبر روس، والمدعي العام جيف سيسيز ، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومدير المخابرات القومية دان كوتس.

وقال راج شاه نائب وزير الاتصالات بالبيت الابيض لدى بلومبرج "الولايات المتحدة تقف الى جانب بريطانيا وتدين العمل الصادم الذي قامت به روسيا." الرئيس يفكر دائماً في خيارات للرد على روسيا بسبب أفعالها".