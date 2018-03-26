ماي: سكريبال وابنته قد لا يتعافيان أبدا

قالت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته قد لا يتعافيان أبدا من الهجوم بغاز الأعصاب الذي تعرضا له، والذي تركهما في حالة حرجة.

وأضافت ماي "حالتهما من غير المحتمل أن تتغير في المستقبل القريب، وقد لا يتعافيان بالمرة".

وأوضحت ماي أمام أعضاء البرلمان أن أكثر من 130 شخصا في مدينة سالزبوري الإنجليزية ربما تعرضوا لغاز الأعصاب المستخدم في تسميم سكريبال.

وكان قد خضع أكثر من 50 شخصا للفحص في المستشفيات.

وألقت المملكة المتحدة باللائمة على روسيا في الهجوم، لكن موسكو تنفي مسؤوليتها عنه.

يشار إلى أنه انضمت 20 دولة، اليوم الإثنين، من ضمنها الولايات المتحدة، إلى بريطانيا في طرد الدبلوماسيين الروس ردا على حادث التسميم.