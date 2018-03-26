  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ماي: سكريبال وابنته قد لا يتعافيان أبدا

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 22:53

ماي: سكريبال وابنته قد لا يتعافيان أبدا
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قالت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته قد لا يتعافيان أبدا من الهجوم بغاز الأعصاب الذي تعرضا له، والذي تركهما في حالة حرجة.

وأضافت ماي "حالتهما من غير المحتمل أن تتغير في المستقبل القريب، وقد لا يتعافيان بالمرة".

وأوضحت ماي أمام أعضاء البرلمان أن أكثر من 130 شخصا في مدينة سالزبوري الإنجليزية ربما تعرضوا لغاز الأعصاب المستخدم في تسميم سكريبال.

وكان قد خضع أكثر من 50 شخصا للفحص في المستشفيات.

وألقت المملكة المتحدة باللائمة على روسيا في الهجوم، لكن موسكو تنفي مسؤوليتها عنه.

يشار إلى أنه انضمت 20 دولة، اليوم الإثنين، من ضمنها الولايات المتحدة، إلى بريطانيا في طرد الدبلوماسيين الروس ردا على حادث التسميم.

ملف خاص | يوم الأرض

#سيرجي سكريبال
#تيريزا ماي
#غاز الأعصاب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل 3 عسكريين مصريين في كمين لـ"ولاية سيناء"
مقتل 3 عسكريين مصريين في كمين لـ"ولاية سيناء"

2018-03-26

أزمة الجاسوس الروسي: 18 دولة تطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي
أزمة الجاسوس الروسي: 18 دولة تطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي

2018-03-26

اليمن: مئات الآلاف يتظاهرون في صنعاء
اليمن: مئات الآلاف يتظاهرون في صنعاء

2018-03-26

الأكثر قراءة

موفاز: بولتون حاول إقناعي بضرب إيران

موفاز: بولتون حاول إقناعي بضرب إيران

2018-03-25
القسام تبدأ مناورات

القسام تبدأ مناورات "الصمود والتحدي" في غزة

2018-03-25
القبة الحديدة

القبة الحديدة "تعترض" طلقات نارية: الاحتلال يقصف في غزة

2018-03-25
السلطة تبلغ إسرائيل بوقف رواتب موظفيها بغزة بداية نيسان

السلطة تبلغ إسرائيل بوقف رواتب موظفيها بغزة بداية نيسان

2018-03-25
فرض رقابة سياسية على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

فرض رقابة سياسية على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

2018-03-25