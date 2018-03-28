زعيم كوريا الشمالية: مستعد للقاء ترامب لتسوية التسلح النووي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الصين أبلغت الولايات المتحدة الأميركية بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بكين.

وأكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون "التزامه نزع السلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية، واستعداده لعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت ساندرز في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددة على "مواصلة واشنطن الحفاظ على اتصالاتها الوثيقة مع حلفائنا في سيئول وطوكيو".

كما أشارت إلى أنها تتابع عن كثب زيارة كيم جونغ أون للصين، التي "تعتبر دليلًا آخر على أن حملة الضغط التي تمارس ضد بيونغ يانغ تخلق المناخ المناسب لإجراء حوار معها".

من جهتها، أكدت بكين على أن زعيم كوريا الشمالية قام بزيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الكوري الشمالي بأن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".

من جانبه أعرب كيم عن أمله بأن تساهم زيارته الأولى للصين في إقامة السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية، معلنا استعداده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادتهما.

وقال كيم للرئيس الصيني خلال مأدبة أقامها له جينبينغ "ليس هناك أدنى شك في أن أول زيارة لي إلى الخارج يجب ان تكون إلى العاصمة الصينية"، مضيفاً بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "هذا واجبي الرسمي".

وأكد كيم استعداده للقاء ترامب بعد أشهر من تهديدات بالحرب بين البلدين على خلفية البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ونقلت شينخوا عن كيم قوله "إن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين".