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إحالة ساركوزي للمحكمة بتهمة الفساد واستغلال السلطة

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 20:07

إحالة ساركوزي للمحكمة بتهمة الفساد واستغلال السلطة
نيكولا ساركوزي (أ.ف.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أحيل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، إلى محكمة الاستئناف، بتهمة الفساد واستغلال السلطة.

وأكدت قناة "فرانس 24" المحلية، أن القرار يأتي على خلفية اتهامه بمحاولة الحصول على معلومات قضائية من رجل قضاء (لم تسمه)، مقابل منح الأخير منصبًا مهمًا، بالإضافة إلى تلقيه أموالًا من الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وأوضحت القناة أن المعلومات التي سعى ساركوزي الحصول عليها تخص تورطه في قضية استغلال سيدة الأعمال الراحلة "ليليان بيتانكور"، مالكة شركة "لوريال" الفرنسية لمنتجات التجميل.

ونفى الرئيس الفرنسي الأسبق، مرارًا، ارتكاب أي مخالفات من ذلك النوع.

ويواجه ساركوزي، منذ عام 2013، تهمًا بالفساد، وتجاوز القوانين الناظمة لتمويل الحملات الانتخابية.

ملف خاص | يوم الأرض

#فرنسا
#ساركوزي
#تحقيق
#القذافي

من عرب 48

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