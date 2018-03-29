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فنزويلا: 68 قتيلا في أعمال عنف وحريق داخل سجن

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 08:02

فنزويلا: 68 قتيلا في أعمال عنف وحريق داخل سجن
صورة توضيحية (من الأرشيف)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قالت مصادر رسمية فنزويلية، صباح اليوم الخميس، إن 68 شخصا قتلوا في أعمال عنف وحريق في زنازين أحد مراكز الشرطة.

وبحسب شبكة "BBC"، فإن النيران اندلعت بعد أن أقدم سجناء على إحراق فراش لهم في محاولة للهرب من الزنازين في مركز الشرطة.

وأكد المدعي العام أنه سيجري التحقيق بشكل معمق في الحادث للوقوف على حقيقة ما حصل.

وكان قد صرح مسؤول وشهود، يوم أمس الأربعاء، أن هناك مخاوف من مقتل عشرات الأشخاص بعد أعمال شغب وحريق في زنازين مركز للشرطة في فنزويلا، لكن السلطات لم تذكر عدد القتلى.

وقال المسؤول المحلي، خيسون سانتاندر، إن ولاية كارابوبو في حالة حداد بعد الحادث الذي وقع بمدينة بلنسية.

وأضاف "يعكف أفراد الطب الشرعي على تحديد عدد القتلى". وأضاف أن شرطيا أصيب بالرصاص في الساق وحالته مستقرة وأن فرق الإطفاء أخدمت النيران.

ملف خاص | يوم الأرض

#فنزويلا

من عرب 48

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